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Квартальнов: Коновалов заслужил право сыграть и в следующем матче

Квартальнов: Коновалов заслужил право сыграть и в следующем матче
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о матче с «Авангардом» (2:0).

«Мы очень довольны победой. Здесь «Локомотиву» особенно удался первый период, затем мы держали удар. Команде есть над чем работать, мы должны сказать большое спасибо вратарю и защитникам, которые держали оборону. Команда выстояла, но сегодня мы уступили по броскам — половина игры была за «Авангардом», он доминировал, наступал, нагло играл. Такие матчи бывают, нам их тоже нужно уметь играть.

У «Локомотива» два вратаря. То, что Коновалов сегодня и в прошлой игре здорово нам помог, это большой плюс. Наверное, некорректно так говорить. У нас команда, у каждого своя роль. Мы в прошлой игре и сегодня дали шанс Коновалову. Думаю, он заслужил право играть и в следующем матче, но и Салак будет готовиться и играть дальше», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Авангарда».

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