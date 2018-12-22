Р. Ротенберг: ФХР ведёт переговоры о проведении игры сборной России в «Лужниках»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отметил, что организация ведёт переговоры о проведении матча сборной России на стадионе «Лужники».



Сегодня, 22 декабря, СКА и ЦСКА провели матч на футбольном стадионе «Газпром Арена». Игру посетили 67 770 зрителей, что сделало её самой посещаемой в истории клубного европейского хоккея.



«Уровень этого мероприятия показывает, что мы можем играть с командами НХЛ. Можем сыграть на стадионе в Санкт-Петербурге. Надеюсь, проведём подобный матч в будущем году. Надеюсь, сможем убедить партнёров, спонсоров. Рассматриваем возможность игр КХЛ и НХЛ. Также мы общаемся с «Лужниками» в Москве по поводу игры сборной. Хочется побить европейский рекорд посещения одного матча. Это вызов на следующий сезон», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».



16 декабря на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге сборная России обыграла финнов (5:0) в рамках заключительного матча Кубка Первого канала.

Крах СКА при чумовом рекорде. Воробьёв проиграл Никитину всё 0-4 от ЦСКА в этом регулярном сезоне на глазах у 67 тыс.