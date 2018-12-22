Тальбо: надеюсь, что сыграю ещё тысячу матчей

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо поделился впечатлениями от тысячного матча в карьере. В юбилейной игре канадца омский клуб проиграл в Балашихе «Локомотиву» со счётом 0:2.



«Расстроен из-за поражения, но игра была хорошей. Завтра возвращаемся к работе. Что касается тысячного матча, то мне было очень приятно, в голове столько мыслей. «Авангард» проиграл сегодня, но это был матч с «Локомотивом», моим бывшим клубом. Я думал о семье, родителях, отвозивших меня каждое утро на арену.



Столько игр за плечами, столько раз я завязывал шнурки перед выходом на лёд! За тысячу игру было очень много приятных воспоминаний. Надеюсь, что сыграю ещё тысячу матчей. Не уверен, что удастся, но впереди ещё немало сражений», — сказал Тальбо в интервью клубному телевидению.

Хартли: Тальбо — невероятный лидер, он сам сделал свою карьеру