«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Зака Веренски хозяева ответили точными броском Шона Кутюрье. Филип Вароне вывел «лётчиков» вперёд, но гости отличились трижды ещё до сирены на второй перерыв. Дважды ворота «Филадельфии» поразил Кэм Аткинсон, а в концовке игрового отрезка отличился Артемий Панарин.
Помимо гола, Панарин записал на свой счёт две результативные передачи. Россиянин провёл на льду 17 минут 52 секунды и заработал показатель полезности «+3». Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37 (91,9%). Защитник «Филадельфии» Иван Проворов закончил матч с показателем полезности «-2», проведя на площадке 24 минуты 53 секунды.
«Блю Джекетс» одержали третью победу подряд, «лётчики» проиграли впервые за три матча.
«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Панарин набрал три очка