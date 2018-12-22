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«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Панарин набрал три очка

«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Панарин набрал три очка
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Зака Веренски хозяева ответили точными броском Шона Кутюрье. Филип Вароне вывел «лётчиков» вперёд, но гости отличились трижды ещё до сирены на второй перерыв. Дважды ворота «Филадельфии» поразил Кэм Аткинсон, а в концовке игрового отрезка отличился Артемий Панарин.

Помимо гола, Панарин записал на свой счёт две результативные передачи. Россиянин провёл на льду 17 минут 52 секунды и заработал показатель полезности «+3». Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37 (91,9%). Защитник «Филадельфии» Иван Проворов закончил матч с показателем полезности «-2», проведя на площадке 24 минуты 53 секунды.

«Блю Джекетс» одержали третью победу подряд, «лётчики» проиграли впервые за три матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2018, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3:4
1:1, 1:3, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Веренски (Дюбуа, Панарин) – 15:05 (5x5), 1:1 – Кутюрье (Жиру) – 19:37 (5x4), 2:1 – Вароне (ван Римсдайк, Уис) – 27:40 (5x5), 2:2 – Аткинсон (Мюррей, Дюбуа) – 29:30 (5x5), 2:3 – Аткинсон (Харрингтон, Панарин) – 33:23 (5x5), 2:4 – Панарин (Дюбуа) – 39:24 (5x5), 3:4 – ван Римсдайк (Ворачек, Симмондс) – 58:50 (6x5)
«Филадельфия» — «Коламбус»: Артемий Панарин забросил 10-ю шайбу в сезоне
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