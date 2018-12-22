«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Панарин набрал три очка

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Зака Веренски хозяева ответили точными броском Шона Кутюрье. Филип Вароне вывел «лётчиков» вперёд, но гости отличились трижды ещё до сирены на второй перерыв. Дважды ворота «Филадельфии» поразил Кэм Аткинсон, а в концовке игрового отрезка отличился Артемий Панарин.



Помимо гола, Панарин записал на свой счёт две результативные передачи. Россиянин провёл на льду 17 минут 52 секунды и заработал показатель полезности «+3». Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37 (91,9%). Защитник «Филадельфии» Иван Проворов закончил матч с показателем полезности «-2», проведя на площадке 24 минуты 53 секунды.



«Блю Джекетс» одержали третью победу подряд, «лётчики» проиграли впервые за три матча.

«Филадельфия» — «Коламбус»: Артемий Панарин забросил 10-ю шайбу в сезоне