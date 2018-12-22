Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Бостон» переиграл «Нэшвилл», у Бержерона — четыре очка

«Бостон» переиграл «Нэшвилл», у Бержерона — четыре очка
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» одолел «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Патрис Бержерон открыл счёт на 16-й минуте и вывел «медведей» вперёд, но «хищники» смогли отыграться во втором периоде благодаря голу Райана Джохансена. На старте третьего периода «Бостон» во второй раз огорчил гостей — Бержерон реализовал численный перевес, на что «Нэшвилл» ответил шайбой Кайла Турриса. Брэд Маршан снова вывел хозяев вперёд, реализовав большинство, а спустя две с половиной минуты он ассистировал Давиду Пастрняку. На 59-й минуте окончательный счёт установил Шон Курали.

«Бостон» одержал третью победу подряд, «Нэшвилл» продлил серию поражений до четырёх игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2018, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
5:2
1:0, 0:1, 4:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Бержерон (Макэвой, Маршан) – 15:10 (5x5), 1:1 – Джохансен (Смит, Йози) – 33:01 (5x5), 2:1 – Бержерон (Хайнен, Пастрняк) – 41:44 (5x4), 2:2 – Туррис (Йози, Саломяки) – 49:17 (5x5), 3:2 – Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 51:23 (5x4), 4:2 – Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 54:09 (5x5), 5:2 – Курали (Макэвой, Галак) – 58:01 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент