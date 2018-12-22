«Бостон» переиграл «Нэшвилл», у Бержерона — четыре очка

«Бостон Брюинз» одолел «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Патрис Бержерон открыл счёт на 16-й минуте и вывел «медведей» вперёд, но «хищники» смогли отыграться во втором периоде благодаря голу Райана Джохансена. На старте третьего периода «Бостон» во второй раз огорчил гостей — Бержерон реализовал численный перевес, на что «Нэшвилл» ответил шайбой Кайла Турриса. Брэд Маршан снова вывел хозяев вперёд, реализовав большинство, а спустя две с половиной минуты он ассистировал Давиду Пастрняку. На 59-й минуте окончательный счёт установил Шон Курали.

«Бостон» одержал третью победу подряд, «Нэшвилл» продлил серию поражений до четырёх игр.