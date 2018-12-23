Гол Ковальчука в овертайме принёс «Лос-Анджелесу» победу над «Сан-Хосе»

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2: 1:0) в пользу гостей.

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Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук. В этом матче россиянин провёл на льду 13 минут 48 секунд, совершил 6 бросков в створ ворот, оформил дубль и окончил матч с показателем полезности «+1».

Напомним, 35-летний хоккеист проводил свою первую встречу после травмы. Ковальчук выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке, хоккеисту потребовалось хирургическое вмешательство.

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» в гостях обыграл «Вегас Голден Найтс» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Монреаля» Филлип Дано, оформивший хет-трик. Голом в овертайме отметился Пол Байрон.