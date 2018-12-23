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Гол Ковальчука в овертайме принёс «Лос-Анджелесу» победу над «Сан-Хосе»

Гол Ковальчука в овертайме принёс «Лос-Анджелесу» победу над «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2: 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук. В этом матче россиянин провёл на льду 13 минут 48 секунд, совершил 6 бросков в створ ворот, оформил дубль и окончил матч с показателем полезности «+1».

Напомним, 35-летний хоккеист проводил свою первую встречу после травмы. Ковальчук выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке, хоккеисту потребовалось хирургическое вмешательство.

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» в гостях обыграл «Вегас Голден Найтс» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Монреаля» Филлип Дано, оформивший хет-трик. Голом в овертайме отметился Пол Байрон.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2018, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2:3
0:1, 0:0, 2:1, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Ковальчук (Маззин, Иафалло) – 04:28 (5x4), 0:2 – Иафалло (Браун, Томпсон) – 45:15 (5x5), 1:2 – Радил (Майер, Карлссон) – 50:18 (5x5), 2:2 – Павелски (Бёрнс, Карлссон) – 59:29 (6x5), 2:3 – Ковальчук – 62:29 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2018, воскресенье. 00:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3:4
1:1, 2:1, 0:1, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Дано (Галлахер, Татар) – 03:40 (5x5), 1:1 – Пирри (Так, Карлссон) – 16:24 (5x5), 2:1 – Маршессо (Макнэбб, Карлссон) – 24:52 (5x5), 2:2 – Дано (Бенн, Галлахер) – 28:10 (5x5), 3:2 – Пирри (Макнэбб) – 33:59 (5x5), 3:3 – Дано (Доми, Татар) – 58:35 (6x5), 3:4 – Байрон (Доми, Мете) – 61:59 (3x3)
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: Ковальчук забил гол в первом матче после травмы
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