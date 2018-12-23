Том Уилсон пошутил над Ти Джеем Оши на предматчевой раскатке

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на домашней площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз» (идёт второй период, счёт — 4:0 в пользу гостей).
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Перед матчем любопытный эпизод произошёл с участием нападающих «Вашингтона» — Тома Уилсона и Ти Джея Оши. На предматчевой раскатке форварды «столичных» обменялись ударами клюшкой между ног, только удар Уилсона был заметно сильнее.
Видео момента также доступно для просмотра в «твиттере» NBC Sports Capitals.
Напомним, Уилсон недавно вернулся на лёд после 14-матчевой дисквалификации за удар форварда «Сент-Луиса» Оскара Сундквиста в предсезонной игре.
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