Овечкин подарил клюшку маленькому болельщику «Вашингтона»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на домашней площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз» (завершился второй период, счёт — 4:0 в пользу гостей).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Во время предматчевой разминки капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подарил клюшку юному болельщику «столичных». Россиянин передал клюшку через заградительное стекло прямо в руки мальчику, который был одет в свитер «Кэпиталз». В самой встрече Овечкин отметился результативной передачей, набрав 44-е (29+15) очко в нынешнем сезоне.

Всего в НХЛ российский нападающий отметился 1166 (636+530) баллами за результативность в 1038 матчах.

Напомним, в 2018 году Овечкин стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли.