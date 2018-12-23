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«Вашингтон» разгромил «Оттаву» благодаря 35 сейвам Копли и передаче Овечкина

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» благодаря 35 сейвам Копли и передаче Овечкина
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась с разгромным счётом 4:0 (2:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей.

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В составе победителей шайбы забросили: Бретт Коннолли, Мэтт Нисканен, Якуб Врана и Михал Кемпны. Голкипер «Кэпиталз» Феникс Копли оформил первый шат-аут в карьере, отразив 35 бросков.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 20 минут 20 секунд, нанёс шесть бросков в створ ворот, совершил 3 силовых приёма, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
0:4
0:2, 0:2, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Коннолли (Зигенталер, Эллер) – 01:32 (5x5), 0:2 – Нисканен (Бекстрём, Овечкин) – 17:56 (5x5), 0:3 – Врана – 29:05 (5x5), 0:4 – Кемпны (Коннолли) – 33:44 (5x5)
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