«Вашингтон» разгромил «Оттаву» благодаря 35 сейвам Копли и передаче Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась с разгромным счётом 4:0 (2:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей шайбы забросили: Бретт Коннолли, Мэтт Нисканен, Якуб Врана и Михал Кемпны. Голкипер «Кэпиталз» Феникс Копли оформил первый шат-аут в карьере, отразив 35 бросков.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 20 минут 20 секунд, нанёс шесть бросков в створ ворот, совершил 3 силовых приёма, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.