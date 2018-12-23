Бывший вратарь «Трактора» Павел Францоуз дебютировал в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 6:4 (2:1, 2:0, 2:3).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе «Колорадо» дебютный матч в НХЛ провёл бывший вратарь «Трактора» Павел Францоуз. 28-летний чешский голкипер сменил в середине второго периода немца Филиппа Грубауэра и отразил 21 бросок из 22.

Францоуз отыграл за челябинский клуб три сезона и провёл 100 матчей. Вратарь одержал 40 побед, отражая 94,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,77. Францоуз был основным вратарём сборной Чехии на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Соглашение чешского голкипера с «Эвеланш» рассчитано на один сезон. По контракту он заработает $ 690 тыс.