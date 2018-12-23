«Тампа» переиграла в гостях «Эдмонтон», Кучеров набрал пять очков

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:3 в выездном матче регулярного чемпионата.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



В первом игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Райана Ньюджент-Хопкинса гости ответили точным броском Стивена Стэмкоса, реализовавшего численный перевес. Во втором периоде Алекс Чиассон вывел хозяев вперёд, отметившись голом в большинстве, но «молнии» сумели отыграться благодаря 16-му голу в сезоне Никиты Кучерова. Джей Ти Миллер и Тайлер Джонсон обеспечили «молниям» преимущество в две шайбы, но Леон Драйзайтль сократил его до минимума, реализовав численное преимущество. В третьем периоде Стэмкос и Джонсон оформили по дублю, установив окончательный счёт.

Кучеров набрал 5 (1+4) очков и заработал показатель полезности «+3», проведя на льду 19 минут 49 секунд. Защитник гостей Михаил Сергачёв нанёс три броска за 16 минут 53 секунды, проведённые на площадке. Голкипер Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28 (89,3%), а нападающий канадской команды Валентин Зыков провёл на льду 5 минут 58 секунд и заработал показатель полезности «-1».

«Тампа» продлила победную серию до трёх матчей, «нефтяники» потерпели третье поражение подряд.