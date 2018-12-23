Кучеров впервые в карьере набрал пять очков в матче НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал одним из главных героев выездного матча с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). «Молнии» продлили победную серию до трёх матчей, «нефтяники» потерпели третье поражение подряд.
Российский форвард забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи, поучаствовав почти во всех голах команды. Кучеров впервые в карьере набрал пять очков в матче Национальной хоккейной лиги.
После этого матча Никита набрал 57 (16+41) очков и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров, обойдя форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (56). Лидером гонки остаётся одноклубник канадца Микко Рантанен, набравший 59 результативных баллов.
Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
«Тампа» переиграла в гостях «Эдмонтон», Кучеров набрал пять очков