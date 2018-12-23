Кучеров впервые в карьере набрал пять очков в матче НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал одним из главных героев выездного матча с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). «Молнии» продлили победную серию до трёх матчей, «нефтяники» потерпели третье поражение подряд.

Таблица бомбардиров НХЛ

Российский форвард забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи, поучаствовав почти во всех голах команды. Кучеров впервые в карьере набрал пять очков в матче Национальной хоккейной лиги.



После этого матча Никита набрал 57 (16+41) очков и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров, обойдя форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (56). Лидером гонки остаётся одноклубник канадца Микко Рантанен, набравший 59 результативных баллов.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.