Дежарден: чувствовал, что Ковальчуку нужен дополнительный шанс проявить себя

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден прокомментировал игру нападающего Ильи Ковальчука в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ). Россиянин провёл на льду 13 минут 48 секунд, совершил 6 бросков в створ ворот, оформил дубль и закончил матч с показателем полезности «+1».

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«Илья очень активно работал вне льда. Было видно, что ему важна каждая смена, он горел желанием выйти на лёд. Он был хорош, забил два важных гола. Было приятно, что мы реализовали большинство, да и шайба в овертайме — это тоже было здорово».



Примечательно, что Дежарден признался, что далеко не сразу принял решение ставить Ковальчука в спецбригаду большинства.

«Я должен был попытаться дать ему шанс показать, что он готов играть. Чувствовал, что нужно дать ему дополнительное время, дополнительную возможность проявить себя. Например, в овертайме. Я мог бы выпустить ещё кого-нибудь, но выпустил его, потому что он заслужил шанс», — приводит слова Дежардена La Kings Insider.