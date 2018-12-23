Радулов — о голе в овертайме: очень устал, должен был смениться гораздо раньше

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов поделился эмоциями после победы в матче с «Миннесотой Уайлд» (2:1 ОТ). Российский форвард забросил победную шайбу за 10 секунд до окончания овертайма.



«Очень устал. На последних секундах овертайма мы убежали вдвоём на одного соперника, поэтому необходимо было доиграть этот эпизод до конца. Я должен был смениться гораздо раньше, но в концовке стоял выбор: убежать в хорошую контратаку или поехать на скамейку.



Думаю, в целом была равная игра. «Миннесота» — довольно крепкий соперник. Оба вратаря были на высоте, но в концовке у нас появилось немало хороших шансов. Атаки «Далласа» сменялись атаками «Миннесоты», игра шла практически без средней зоны. Здорово, что нам удалось заработать дополнительное очко за победу в овертайме, поскольку мы играли с соперником по дивизиону. Думаю, «Даллас» проделал хорошую работу», — приводит слова Радулова пресс-служба клуба из Техаса.

Видео гола Радулова можно посмотреть на странице «Далласа» в «Твиттере».