Никита Кучеров — первая звезда дня в НХЛ, Илья Ковальчук — вторая

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Первой звездой дня назван российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. В матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:4) он забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи. Никита впервые в карьере набрал пять очков в матче НХЛ.



Второй звездой признан нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук. Россиянин провёл первый матч после травмы и отметился дублем в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ), включая победный гол в овертайме.

Замкнул тройку лучших игроков голкипер «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, отразивший 40 бросков и оформивший шат-аут в игре с «Ванкувер Кэнакс» (1:0).