Иаффало: Ковальчук просто летал по льду, он доказал свою эффективность

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Алекс Иаффало прокомментировал выступление форварда Ильи Ковальчука в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ). Россиянин провёл на льду 13 минут 48 секунд, совершил 6 бросков в створ ворот, оформил дубль, включая победный гол в овертайме, и закончил матч с показателем полезности «+1».



«Илья сегодня просто летал по льду. Это придало и нам необходимый импульс. У Ковальчука были сегодня отличные моменты, он использовал их и доказал свою эффективность. Очень хороший матч для него», — цитирует Иаффало La Kings Insider.



35-летний Ковальчук проводил первую встречу после травмы. Илья выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке, хоккеисту потребовалось хирургическое вмешательство.