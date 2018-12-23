Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Иаффало: Ковальчук просто летал по льду, он доказал свою эффективность

Иаффало: Ковальчук просто летал по льду, он доказал свою эффективность
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Алекс Иаффало прокомментировал выступление форварда Ильи Ковальчука в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ). Россиянин провёл на льду 13 минут 48 секунд, совершил 6 бросков в створ ворот, оформил дубль, включая победный гол в овертайме, и закончил матч с показателем полезности «+1».

«Илья сегодня просто летал по льду. Это придало и нам необходимый импульс. У Ковальчука были сегодня отличные моменты, он использовал их и доказал свою эффективность. Очень хороший матч для него», — цитирует Иаффало La Kings Insider.

35-летний Ковальчук проводил первую встречу после травмы. Илья выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке, хоккеисту потребовалось хирургическое вмешательство.

Ковальчука не задушить! Лучший день Ильи в НХЛ после возвращения
Когда нельзя не порадоваться за нашего игрока.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент