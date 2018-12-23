Кучеров: я просто играю в хоккей и пытаюсь этим наслаждаться

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился эмоциями после выездного матча с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). Россиянин установил личный рекорд в НХЛ, набрав 5 (1+4) очков.



«Гол Стэмкоса? Я пасовал Строльману и увидел, что Макдэвид приближается. Тут же появился Стэмкос перед ним. Мы сделали то, что называется «отдай и брось», Стэммер сделал прекрасную работу. Бросок у него вышел просто отличным".

Видео гола Стэмкоса с передачи Кучерова можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

«Я просто играю в хоккей и пытаюсь наслаждаться игрой. Пытаюсь делать правильные вещи, находиться в правильной позиции. Иногда это работает, как сработало сегодня», — приводит слова Кучерова официальный сайт клуба.