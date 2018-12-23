Итоги дня в НХЛ для россиян: феерия Кучерова, 3 очка Панарина, дубль Ковальчука

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 27 спортсменов из России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Главным героем стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 5 (1+4) очков и установивший личный рекорд в НХЛ. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук забросил две шайбы в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ), а форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в игре с «Филадельфией Флайерз» (4:3).
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|25 из 28
|89,3%
|6:3
|Бобровский
|«Коламбус»
|34 из 37
|91,9%
|4:3
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|31 из 35
|88,6%
|3:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+4
|+3
|0
|3
|1
|0
|0
|19.49
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|16.53
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|2+0
|+1
|0
|6
|1
|1
|-
|13.42
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+2
|+3
|0
|1
|1
|0
|-
|17.52
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|15.39
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+1
|+2
|0
|6
|1
|1
|-
|22.09
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|13.35
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|0
|-
|17.04
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|4
|2
|1
|-
|24.53
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|0
|4
|1
|-
|13.53
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-
|-
|1
|2
|0
|-
|16.15
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|1
|0
|0
|1
|0
|78%
|12.11
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|17%
|17.13
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+1
|-1
|0
|0
|1
|0
|-
|12.22
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-2
|0
|5
|3
|0
|-
|17.31
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|6
|3
|0
|-
|20.20
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|4
|0
|0
|29%
|18.56
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|2
|-
|22.09
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|0
|-
|17.42
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|17.46
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+2
|0
|2
|1
|4
|-
|22.17
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|1
|3
|1
|-
|14.13
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|2
|1
|1
|0
|0
|12.09
|Зыков (н)
|«Эдмонтон»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|5.58
Лучший игрок НХЛ, и это снова не про Макдэвида. Кучеров — пять очков за матч!
Он просто наслаждается игрой.