Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Итоги дня в НХЛ для россиян: феерия Кучерова, 3 очка Панарина, дубль Ковальчука

Итоги дня в НХЛ для россиян: феерия Кучерова, 3 очка Панарина, дубль Ковальчука
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 27 спортсменов из России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 5 (1+4) очков и установивший личный рекорд в НХЛ. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук забросил две шайбы в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ), а форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в игре с «Филадельфией Флайерз» (4:3).

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Василевский«Тампа-Бэй»25 из 2889,3%6:3
Бобровский«Коламбус»34 из 3791,9%4:3
Георгиев«Рейнджерс»31 из 3588,6%3:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+4+30310019.49
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+000310-16.53
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»2+0+10611-13.42
Панарин (н)«Коламбус»1+2+30110-17.52
Дадонов (н)«Флорида»1+0+10300-15.39
Радулов (н)«Даллас»1+1+20611-22.09
Гурьянов (н)«Даллас»0+000110-13.35
Ничушкин (н)«Даллас»0+0-10120-17.04
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-20421-24.53
Киселевич (з)«Флорида»0+000041-13.53
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0--120-16.15
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+11001078%12.11
Малкин (н)«Питтсбург»0+00030017%17.13
Любушкин (з)«Аризона»0+1-10010-12.22
Свечников (н)«Каролина»0+0-20530-17.31
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1+10630-20.20
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0+1040029%18.56
Орлов (з)«Вашингтон»0+000112-22.09
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0+10010-17.42
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000100-17.46
Зайцев (з)«Торонто»0+0+20214-22.17
Куликов (з)«Виннипег»0+000131-14.13
Голдобин (н)«Ванкувер»0+002110012.09
Зыков (н)«Эдмонтон»0+0-10000-5.58
Лучший игрок НХЛ, и это снова не про Макдэвида. Кучеров — пять очков за матч!
Он просто наслаждается игрой.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент