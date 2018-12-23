Итоги дня в НХЛ для россиян: феерия Кучерова, 3 очка Панарина, дубль Ковальчука

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 27 спортсменов из России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 5 (1+4) очков и установивший личный рекорд в НХЛ. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук забросил две шайбы в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ), а форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в игре с «Филадельфией Флайерз» (4:3).

Вратарь Клуб Сейвы ОБ Счёт Василевский «Тампа-Бэй» 25 из 28 89,3% 6:3 Бобровский «Коламбус» 34 из 37 91,9% 4:3 Георгиев «Рейнджерс» 31 из 35 88,6% 3:5

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 1+4 +3 0 3 1 0 0 19.49 Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 0+0 0 0 3 1 0 - 16.53 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 2+0 +1 0 6 1 1 - 13.42 Панарин (н) «Коламбус» 1+2 +3 0 1 1 0 - 17.52 Дадонов (н) «Флорида» 1+0 +1 0 3 0 0 - 15.39 Радулов (н) «Даллас» 1+1 +2 0 6 1 1 - 22.09 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 1 1 0 - 13.35 Ничушкин (н) «Даллас» 0+0 -1 0 1 2 0 - 17.04 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -2 0 4 2 1 - 24.53 Киселевич (з) «Флорида» 0+0 0 0 0 4 1 - 13.53 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+0 - - 1 2 0 - 16.15 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+1 1 0 0 1 0 78% 12.11 Малкин (н) «Питтсбург» 0+0 0 0 3 0 0 17% 17.13 Любушкин (з) «Аризона» 0+1 -1 0 0 1 0 - 12.22 Свечников (н) «Каролина» 0+0 -2 0 5 3 0 - 17.31 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+1 +1 0 6 3 0 - 20.20 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 +1 0 4 0 0 29% 18.56 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 0 1 1 2 - 22.09 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 +1 0 0 1 0 - 17.42 Наместников (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 1 0 0 - 17.46 Зайцев (з) «Торонто» 0+0 +2 0 2 1 4 - 22.17 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 0 0 1 3 1 - 14.13 Голдобин (н) «Ванкувер» 0+0 0 2 1 1 0 0 12.09 Зыков (н) «Эдмонтон» 0+0 -1 0 0 0 0 - 5.58