Пашков: перевод Дацюка в третье звено негативно сказался на игре Гусева

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал четвёртое в сезоне поражение СКА в матчах с ЦСКА. Вчера, 22 декабря, игра состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и закончилась со счётом 1:4.



«Наверное, поражение СКА уже не сюрприз, четыре раза за сезон снаряд в одну воронку не попадает. Ещё в конце прошлого сезона у СКА возникли проблемы именно с ЦСКА, в сезоне нынешнем всё только продолжилось.



Во-первых, по сравнению с прошлым сезоном состав СКА объективно стал менее сильным. Во-вторых, не совсем понятны эксперименты с расстановками в звеньях «армейцев» Санкт-Петербурга. Считаю, перевод Павла Дацюка в третье звено повлиял на качество игры команды. Рисунок нарушен, прежнего запаса у СКА уже нет. Сдали и лидеры команды.



Никита Гусев пока не в своей тарелке и в клубе, и в сборной. Всё-таки, наверное, именно с Дацюком, а не с Николаем Прохоркиным он чувствовал себя максимально комфортно. Те же слова готов сказать про многих других форвардов первых звеньев. Пожалуй, свой уровень держит только один нападающий — Александр Барабанов», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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