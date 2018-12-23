«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Артёмом Подшендяловым, информирует клуб в своём «твиттере».



29-летний форвард провёл в КХЛ 184 матча и набрал 73 (34+39) очка. В новой команде он будет выступать под 25-м номером.



В нынешнем сезоне Подшендялов провёл пять матчей в регулярном чемпионате, выступая за ХК «Сочи». Не сумел отметиться результативными действиями, но при этом заработал показатель полезности «-4» и две минуты штрафного времени. Ранее хоккеист защищал цвета «Спартака», московского «Динамо» и «Адмирала».

«Нефтехимик» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Андрея Назарова набрали 34 очка в 41 матче, отставание от зоны плей-офф составляет пять очков.