Минское «Динамо» вернуло Дениса Казионова из фарм-клуба

Нападающий минского «Динамо» Денис Казионов вернулся в расположение команды из фарм-клуба, сообщает пресс-служба «зубров» в «Твиттере».



Минская команда дважды помещала игрока в список отказов — 27 ноября и 13 декабря. В услугах Казионова не был заинтересован ни один из клубов КХЛ, поэтому по истечении заданного срока его отправили в солигорский «Шахтёр». Нападающий провёл две игры за фарм-клуб минчан и не сумел отметиться результативными действиями.



Казионов сыграл за минское «Динамо» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 29 матчей, забросил пять шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-10» и 28 минутах штрафного времени. В среднем за игру 31-летний хоккеист проводил на площадке 17 минут.

Минское «Динамо» отправило Дениса Казионова в фарм-клуб