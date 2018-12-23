Торторелла: хотел развести звено Панарина. Слава богу, что не перемудрил

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла отметил, что недоволен игрой звена, в котором выступает нападающий Артемий Панарин, на первых минутах матча с «Филадельфией Флайерз» (4:3).



«Тройка Панарин — Дюбуа — Актинсон ужасно провела первые три смены, и я хотел их развести. Слава богу, что не перемудрил», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.



В прошедшем матче Панарин набрал 3 (1+2) очка, Кэм Аткинсон отметился двумя заброшенными шайбами, а Пьер-Люк Дюбуа отдал три результативные передачи.



Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37 (91,9%). Защитник «Филадельфии» Иван Проворов закончил матч с показателем полезности «-2», проведя на площадке 24 минуты 53 секунды.

«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Панарин набрал три очка