Справится ли «Салават Юлаев» с «Локомотивом» и другие матчи дня

Сегодня, 24 декабря, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт шесть матчей регулярного чемпионата.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Барыс» — «Адмирал»;

— «Салават Юлаев» — «Локомотив»;

— «Динамо» Мн — «Ак Барс»;

— «Авангард» — «Сибирь»;

— «Сочи» — «Торпедо»;

— ЦСКА — «Нефтехимик».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.