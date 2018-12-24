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Справится ли «Салават Юлаев» с «Локомотивом» и другие матчи дня

Справится ли «Салават Юлаев» с «Локомотивом» и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 24 декабря, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт шесть матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Барыс» — «Адмирал»;
— «Салават Юлаев» — «Локомотив»;
— «Динамо» Мн — «Ак Барс»;
— «Авангард» — «Сибирь»;
— «Сочи» — «Торпедо»;
— ЦСКА — «Нефтехимик».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

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