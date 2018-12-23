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«Ак Барс» объявил состав на заключительную выездную серию 2018 года

«Ак Барс» объявил состав на заключительную выездную серию 2018 года
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» отправился в последнее выездное турне 2018 года, сообщает пресс-служба клуба.

В ходе выездной серии казанцы проведут три матча с клубами Западной конференции. 24 декабря подопечные Зинэтулы Билялетдинова встретятся с минским «Динамо», 26-го — с ХК «Сочи», 28 декабря — с ЦСКА.

Казанская команда отправилась в поездку в следующем составе:

вратари Эмиль Гарипов, Владислав Подъяпольский;

защитники Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Никита Лямкин, Роман Манухов, Андрей Марков, Андрей Педан, Пол Постма, Альберт Яруллин;

нападающие Джастин Азеведу, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Владислав Кара, Роб Клинкхаммер, Артём Лукоянов, Артём Михеев, Вячеслав Основин, Андрей Попов, Алексей Потапов, Иржи Секач, Владимир Ткачёв.

В Минске к команде присоединится голкипер Александр Шарыченков, завершающий вместе с «Барсом» выездную серию игр в ВХЛ.

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