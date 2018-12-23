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Белов: «Витязь» уверенно довёл игру до победы, хотя начало было непростым

Белов: «Витязь» уверенно довёл игру до победы, хотя начало было непростым
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов проанализировал победу со счётом 3:1 в гостевой игре с «Куньлунь Ред Стар». В составе подмосковного клуба заброшенными шайбами отметились Егор Воронков, Александр Евсеенков и Никита Выглазов

«Хорошая победа, непростая. Сложно было начать, но это понятно и объяснимо: долгий перелёт, время непривычное, ранняя игра. Сумели с этим справиться, вратарь в сложные моменты выручил. Потом уже неплохо играли в атаке, реализовали моменты и уверенно довели игру до победного конца», — цитирует Белова официальный сайт «Куньлуня».

«Витязь» одержал шестую победу подряд, команда Юсси Таполы продлила серию поражений до трёх игр. 25 декабря подмосковный клуб проведёт выездной матч с «Амуром», «драконы» в этот же день примут на своей площадке СКА.

«Витязь» обыграл «Куньлунь» и продлил победную серию до шести матчей
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