Защитника «Сан-Хосе» Карлссона могут дисквалифицировать за удар в голову

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон может получить дисциплинарное наказание за действия в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (2:3 ОТ), сообщает NBC Sports.



Во втором периоде шведский защитник ударил в голову нападающего «королей» Остина Вагнера. Арбитры не зафиксировали нарушения правил, а хоккеист «Лос-Анджелеса» покинул площадку и больше не вышел на лёд.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.



В этом сезоне Карлссон провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, забросив две шайбы и отдав 24 результативные передачи. Скандинавский хоккеист заработал показатель полезности «-3» и 14 минут штрафного времени. До переезда в Калифорнию Карлссон защищал цвета «Оттавы Сенаторз».