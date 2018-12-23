Брызгалов: Гибсон составит конкуренцию Василевскому в борьбе за «Везина Трофи»

Известный вратарь Илья Брызгалов оценил шансы голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на завоевание «Везина Трофи».



«Если говорить о том, кто из вратарей лучший прямо сейчас, кому бы я вручил «Везина Трофи» в этом сезоне… Андрей Василевский наверстает упущенное. Он великолепно играет. Я же его поклонник. Он в каждом обзоре лучших моментов матча, делает какие-то невероятные сейвы. Отмечу его, а также Джона Гибсона из «Анахайма». Это моя команда, я за ней пристально слежу.



«Тампа» много побеждала и со вторым вратарём Луи Домингом. Это значит, что команда очень приличная, будет в этом сезоне претендовать на Кубок Стэнли. Выпал один ключевой игрок, но «Лайтнинг» всё равно продолжали побеждать. А когда вернулся Василевский, то «Тампа» стала ещё лучше. Её шансы на чемпионство повысились.



Гибсон же — скрытый герой. Вообще скажите, о какой команде Западной конференции очень много говорят? Они всегда в тени из-за разницы во времени и того, что основные СМИ сосредоточены на Востоке. Ты можешь на голове стоять в «Аризоне» или «Колорадо», но тебя не будут особо замечать. Но просто посмотрите, как играет «Анахайм», что там в воротах творит Джон Гибсон. И сразу поймёте, что он составит реальную конкуренцию Василевскому в борьбе за «Везина Трофи», — приводит слова Брызгалова официальный сайт НХЛ.

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