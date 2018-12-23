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Слепышев: через два месяца никто не вспомнит, что ЦСКА обыграл СКА четыре раза

Слепышев: через два месяца никто не вспомнит, что ЦСКА обыграл СКА четыре раза
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился мнением о победе в игре со СКА (4:1), которая прошла на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.

«Единственный общий признак — все четыре победы одержаны всей командой. Каждый из игроков внёс вклад в успех ЦСКА. Каждый отдал всё, что у него есть, всё, что он может отдать, команде. Наверное, отсюда и победный результат в четырех играх со СКА.

Считаю, надо двигаться от игры к игре. Плей-офф будет только через два месяца. Если мы там встретимся со СКА, то к тому моменту все уже забудут, как мы выиграли у них четыре раза в «регулярке». Плей-офф есть плей-офф, там будет другой хоккей. ЦСКА уже не будет держать в голове победы в нынешнем сезоне.

Может быть, неудачи в Подольске и Хельсинки были команде и на руку. Где-то мы немножко взялись за голову — каждый вспомнил, что нужно выкладываться на льду от первой до последней минуты. Возможно, из-за длинной победной серии у нас немного притупилось это чувство», — приводят слова Слепышева «Известия».

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