Строльман: Кучеров находится на другой волне, нежели большинство игроков

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Антон Строльман высоко оценил одноклубника Никиту Кучерова. В матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) россиянин набрал 5 (1+4) очков, установив личный рекорд. По итогам игрового дня форварда признали первой звездой дня.



«Кучеров демонстрирует фантастический хоккей на протяжении последних 18 месяцев. Иногда он находится на другой волне, нежели большинство игроков. К примеру, временами Кучеров делает такие вещи, к которым я абсолютно не готов», — приводит слова Строльмана Tampa Bay Times.



После этого матча Никита набрал 57 (16+41) очков и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров, обойдя форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (56). Лидером гонки остаётся одноклубник канадца Микко Рантанен, набравший 59 результативных баллов.

Лучший игрок НХЛ, и это снова не про Макдэвида. Кучеров — пять очков за матч! Он просто наслаждается игрой.