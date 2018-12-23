«Автомобилист» — «Трактор»: Кристиан Томас оформил дубль за 129 секунд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в настоящее время, «Автомобилист» обыгрывает «Трактор» (3:2, идёт третий период)



К началу третьего периода команда Андрея Мартемьянова вела со счётом 3:0 — отличились Найджел Доус, Дэн Секстон и Никита Трямкин. Однако гостям удалось вернуть интригу в матч — канадский нападающий Кристиан Томас оформил дубль за 129 секунд. Теперь на счету 26-летнего форварда 10 (5+5) очков в 15 матчах.

Видео первой шайбы Томаса также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Кольцов — Лямин, Гареев — Паре — Секстон;

Трямкин — Бодров, Чесалин — Кучерявенко — Бодров;

Мамкин — Мирочников, Хрипунов — Торченюк — Рассейкин.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Карпухин — Бэйлен, Энлунд — Щехура — Томас;

Бородкин — Рясенский, Ерофеев — Рыбаков — Кокуёв;

Шинин — Исаев, Шаров — Стоу — Шолохов;

Желдаков, Тертышный — Дугин — Сентюрин.