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«Торпедо» объявило состав на заключительную выездную серию 2018 года

«Торпедо» объявило состав на заключительную выездную серию 2018 года
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» отправилось в последнее выездное турне 2018 года, сообщает пресс-служба клуба.

В рамках предстоящей игровой недели команда Дэвида Немировски сыграет с ХК «Сочи» (24 декабря), «Слованом» (26 декабря), рижским «Динамо» (28 декабря) и ЦСКА (30 декабря).

Нижегородская команда отправилась в поездку в следующем составе:

Вратари: Станислав Галимов, Андрей Тихомиров, Денис Костин;

Защитники: Денис Баранцев, Дмитрий Родионычев, Филип Хольм, Михаил Орлов, Дмитрий Коробов, Егор Огиенко и Павел Медведев;

Нападающие: Данил Веряев, Дмитрий Сёмин, Роберт Саболич, Кирилл Ураков, Владимир Галузин, Денис Паршин, Михаил Варнаков, Энди Миле, Эндрю Кейлоф, Михаил Смолин, Дамир Жафяров, Дмитрий Марковин, Даниил Ильин, Антон Шенфельд.

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