Мартемьянов: с Кольцова спрашивать рано, человек без предсезонной подготовки

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2).

«Два периода играли практически идеально, в третьем попросили команду сыграть по счёту. К сожалению, пропустили быстрый гол и потеряли игру. Но, перейдя на три звена, немного выравняли игру и стали чётче играть в обороне, и контратаки получались иногда. Но индивидуальные ошибки приводят к таким моментам, когда игру нужно вытаскивать на жилах.

Что сказали команде во втором перерыве? Попросили сконцентрироваться на первых минутах, но, к сожалению, нам это не совсем удалось. Точнее, совсем не удалось. Ну а дальше вы всё видели.

Планируется ли какое-то дальнейшее усиление команды? Может быть, но это вопрос не ко мне. Как оцениваю игру Кольцова? Довольно неплохо, четвёртый матч провёл, но сегодня травму получил. Видно, что человек без предсезонной подготовки, и спрашивать с него ещё рановато, ему нужно набрать игровые и физические кондиции. Всё-таки игра в Высшей лиге – это не КХЛ. Две трети чемпионата прошло, все борются за очки, за место в плей-офф, каждый матч как последний. Претензий к нему по отношению к работе и к самой игре у тренерского штаба нет. Опытный игрок, нам нужен был. Если всё в порядке будет, то в плей-офф нам поможет.

Насколько принципиально команде закрепиться на первом месте? Вообще не принципиально», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.