Стал известен окончательный состав сборной Казахстана на МЧМ-2019

Тренерский штаб сборной Казахстана U20 определил окончательный состав команды на молодёжный чемпионат мира в Канаде, который пройдёт с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019 года в Ванкувере и Виктории.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

Вратари:

Еремеев Демид («Снежные Барсы»); Каратаев Денис («Снежные Барсы»); Нурек Владислав («Алтай»).



Защитники:

Данияр Самат («Снежные Барсы»); Орехов Валерий («Снежные Барсы»); Шинкарецкий Евгений («Снежные Барсы»); Мусабаев Ернар («Снежные Барсы»); Хрипков Ярослав («Алтай-Торпедо»); Королёв Артём («Снежные Барсы»); Муратов Давид («Снежные Барсы»)



Нападающие:

Данияр Саян («Снежные Барсы»); Гатиятов Артур («Снежные Барсы»): Макуцкий Давыд («Снежные Барсы»); Верещагин Иван («Снежные Барсы»); Жорабек Айдос («Снежные Барсы»); Муратов Батырлан («Снежные Барсы»): Бойко Олег («Снежные Барсы»); Гусейнов Диас («Снежные Барсы»); Мусоров Максим («Снежные Барсы»); Буяльский Андрей («Темиртау»); Дёмин Руслан («Темиртау»); Митенков Дмитрий («Снежные Барсы»); Третьяковский Данил («Алтай-Торпедо»).



Расположение команды покинули: защитники Кирилл Пак и Михаил Тарасов, нападающие Максим Мухаметов, Сергей Пряхин и Владислав Сайко.