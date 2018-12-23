Франзен: могу поговорить с человеком, а на следующий день ничего не помнить

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Юхан Франзен рассказал о своей жизни после неоднократных сотрясений мозга, из-за которых он больше не может выходить на лёд.

«Я могу поговорить с человеком вечером, а на следующий день уже ничего про это не помнить, потому что мой мозг не запомнил информацию. В целом мне становится лучше, но порой находит такая слабость, в которой нет никакого позитива. Тогда становится так плохо, что ты не видишь света и готов сдаться. В такие моменты ты будешь прикован к кровати на несколько дней подряд. Можно попробовать принять антидепрессанты для снятия стресса. Мигреней у меня почти не бывает. А проблемы проявляются в других вещах — в виде истощения, депрессии, головных болей, но не в виде мигреней.

Я не считал количество своих сотрясений. Не думаю, что всё началось с Эдмонтона. Я бы сказал, что к тому матчу всё уже случилось. Однажды я попытался выйти на тренировку, но в этом не было никакой пользы. Так продолжалось на протяжении трёх лет начиная с сезона-2012/13. Я держал свои сотрясения в секрете. Иногда по дороге домой приходилось парковаться на обочине и плакать часами. Никто не знал, что со мной происходит.

Осенью 2015 года я попытался вернуться? О да, это было весело. Я должен был лежать под капельницей, а потом узнал, что такие процедуры вне закона, даже если это были витамины. А тогда я провёл так целую предсезонную подготовку, дважды в неделю идя в больницу, чтобы мне поставили новую капельницу. Я не мог прийти в себя, а об этом также никто не знал», — цитирует Франзена Expressen.

6 января 2015 года в матче с «Эдмонтон Ойлерз» в столкновении с Робом Клинкхаммером обладатель Кубка Стэнли получил сотрясение мозга и выбыл до конца сезона. Спустя полгода он вышел на первые матчи сезона-2015/16, после чего у него возобновились симптомы сотрясения мозга. После этого Юхан не провёл в НХЛ ни одного матча, хотя контракт игрока истекает лишь по окончании сезона-2019/20.