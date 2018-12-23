«Давос» Витолиньша отыгрался со счёта 0:2 и одержал вторую победу подряд

«Давос» на домашнем льду вырвал победу у «Амбри-Пиотты» в очередном матче регулярного чемпионата Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев. «Амбри-Пиотта» вела 2:0 к 58-й минуте матча, однако «Давосу» удалось отыграться и перевести игру в дополнительное время — шайбы на счету Криса Эгли и Луки Хишира. В серии буллитов решающую попытку реализовал Марк Визер.

Для главного тренера хозяев Харийса Витолиньша это был второй матч в новой должности, и пока он не знает поражений. В дебютной игре под руководством заслуженного тренера России «Давос» был сильнее «Фрибур-Гёттерона» (3:2). Команда Витолиньша располагается на 11-м месте в турнирной таблице «регулярки», опережая худший клуб чемпионата — «Рапперсвилль Йона Лэйкерс» — на девять очков.

Харийс c 2008 по 2018 год занимал пост помощника главного тренера в ХК МВД, московском «Динамо», СКА и сборной России. В сезонах-2014/16 Витолиньш возглавлял бело-голубых. Уроженец Риги дважды побеждал с бело-голубыми в Кубке Гагарина (2013 и 2014), а также выигрывал чемпионат мира в 2014 году и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.



Под руководством экс-тренера Арно Дель Курто «Давос» шесть раз становился чемпионом Швейцарии (2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015), пять раз становился обладателем Кубка Шпенглера (2000-2001, 2004, 2006, 2011). В сезоне-2015/16 швейцарский клуб добрался до стадии полуфинала Лиги чемпионов.