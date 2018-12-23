Брызгалов: у меня были бы большие проблемы, если б в «Ладе» я выходил из ворот

Известный вратарь Илья Брызгалов оценил важность игры клюшкой для современных голкиперов.

«Насколько важна игра клюшкой для вратаря? Ну это уже необходимый атрибут. Вот в моей юности, если бы я вышел из ворот в тольяттинской «Ладе», у меня возникли бы большие проблемы. У нас это никогда не приветствовалось. А вот в НХЛ это давно было частью игры. Хоккей не стоит на месте, и вратари этому обучаются с детства. Все лучше с каждым годом владеют этим элементом. Некоторые голкиперы нисколько не уступают полевым игрокам в плане техники бросков. Те же Майк Смит, Мартен Бродер, Марти Турко…



Есть ли мечта у вратаря — забить гол? Это очень индивидуально. У меня такой мечты никогда не было. Что это изменит? Ну, забил. Но твоя работа совсем в другом. Тем более тут есть риск. Твоя команда ведёт в один гол. У тебя не получается бросок по чужим воротам, идет перехват — и забьют тебе. Я в таких случаях предпочитал отдать шайбу защитнику, и пусть он с ней дальше разбирается», — цитирует Брызгалова официальный сайт НХЛ.