Бурмистров: доволен вообще всем, что происходит со мной в «Салавате»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2) рассказал об адаптации к уфимскому клубу.

«Всегда хочется, чтобы качество игры было лучше, поэтому нам есть над чем работать. Первый период провалили, играли не так, как нужно было. Наверное, можно сослаться на переезд. Прилетели не вовремя — рано утром, и поэтому тяжело было сразу играть, нужно было вкатиться.

Мало забиваем? Всё просто, нужно больше бросать. Начали больше бросать – начали забивать. Все команды знают, что мы любим забивать красивые голы. Если какие-то вещи не идут, то нужно идти от простого, побольше набрасывать на ворота и идти туда.

С командой всё отлично, что персонал, что ребята, — все относятся ко мне хорошо. Всё устраивает и нравится. Я доволен вообще всем, что происходит со мной здесь. Осталось только выходить и играть так, как мы играли в третьем периоде», – цитирует Бурмистрова «Горобзор».