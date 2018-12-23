«Слован» потерпел 13-е поражение подряд, проиграв «Металлургу»

Магнитогорский «Металлург» на выезде победил «Слован» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Йозефа Яндача одержали победу со счётом 4:1.

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Счёт в матче был открыт на седьмой минуте первого периода усилиями форварда гостей Денниса Расмуссена. За 50 секунд до конца стартового отрезка Роман Любимов упрочил преимущество «Магнитки». Во второй трети матча команды обменялись заброшенными шайбами — на гол защитника «Слована» Андрея Месароша точным броском ответил Евгений Тимкин. В заключительном периоде окончательный счёт установил 37-летний ветеран «Металлурга» Денис Платонов, забивший первый гол с 5 марта 2018 года.

Обзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команда Владимира Орсага потерпела 13-е поражение подряд, в свою очередь «Магнитка» довела победную серию до четырёх матчей.