«Нью-Джерси» — «Коламбус»: Артемий Панарин забросил 11-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0, идёт второй период).

Российский форвард отличился на 11-й минуте второго периода, воспользовавшись грубой ошибкой игроков «Нью-Джерси». Для Панарина этот гол стал 11-м в нынешнем сезоне. В первом периоде Артемий отметился результативной передачей на лучшего снайперов «Блю Джекетс» Кэма Аткинсона. После гола Панарина основной голкипер «Дэвилз» Кейт Кинкейд уступил место в воротах Маккенэи Блэквуду.

Видео гола Панарина также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».

В 34 матчах регулярного сезона Панарин забросил 11 шайб и сделал 28 голевых передач при показателе полезности «+5».