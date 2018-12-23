Шайбы Таратухина и Панова помогли «Чиксереде» выиграть Кубок Румынии

Хоккейный клуб «Чиксереда» стал обладателем Кубка Румынии, переиграв в финальном матче «Корону» из города Брашов. Встреча завершилась со счётом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу «Чиксереды».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились российские нападающие Андрей Таратухин и Константин Панов (в его активе также и результативная передача). Одна из шайб «Короны» на счету Сергея Перетягина. Опытному защитнику ассистировал Юрий Петров.

Помимо Таратухина и Панова, обладателями Кубка Румынии — 2018 стали защитники Виталий Шулаков и Вячеслав Белов, а также форвард Михаил Анисин. 30-летний Анисин дебютировал за «Чиксереду» в полуфинальной игре Кубка с «Георгени», сумев отличиться двумя заброшенными шайбами.