Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед игрой со Швейцарией

Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед игрой со Швейцарией
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России завершает подготовку к чемпионату мира. Перед заключительным контрольным матчем со сборной Швейцарии подопечные Валерия Брагина провели тренировку в Ванкувере.

Команда занималась в следующих сочетаниях:

Вратари: Мифтахов, Кочетков, Тарасов.
«Белые»: Саморуков – Рубинчик, Денисенко – Кравцов – Костин;
«Синие»: Алексеев – Ольшанский, Коваленко – Шэн – Старков;
«Красные»: Ил. Морозов – Журавлёв, Муранов – Галимов – Слепец;
«Зеленые»: Калабушкин – Волков, Марченко – Ив. Морозов – Подколзин;
«Оранжевые»: Валитов – Романов, Яремчук – Хованов – Шашков, Чехович.

Нападающий Артём Николаев не выходил на лёд из-за повреждения.

Матч Россия – Швейцария начнётся 24 декабря в 5:30 мск. По итогам игры штаб молодёжной сборной определится с окончательной заявкой на чемпионат мира.

Брагин: на МЧМ заявим 7 защитников и 13 форвардов, под вопросом ещё 3-4 позиции
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент