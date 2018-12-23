Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед игрой со Швейцарией

Молодёжная сборная России завершает подготовку к чемпионату мира. Перед заключительным контрольным матчем со сборной Швейцарии подопечные Валерия Брагина провели тренировку в Ванкувере.
Команда занималась в следующих сочетаниях:
Вратари: Мифтахов, Кочетков, Тарасов.
«Белые»: Саморуков – Рубинчик, Денисенко – Кравцов – Костин;
«Синие»: Алексеев – Ольшанский, Коваленко – Шэн – Старков;
«Красные»: Ил. Морозов – Журавлёв, Муранов – Галимов – Слепец;
«Зеленые»: Калабушкин – Волков, Марченко – Ив. Морозов – Подколзин;
«Оранжевые»: Валитов – Романов, Яремчук – Хованов – Шашков, Чехович.
Нападающий Артём Николаев не выходил на лёд из-за повреждения.
Матч Россия – Швейцария начнётся 24 декабря в 5:30 мск. По итогам игры штаб молодёжной сборной определится с окончательной заявкой на чемпионат мира.