Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед игрой со Швейцарией

Молодёжная сборная России завершает подготовку к чемпионату мира. Перед заключительным контрольным матчем со сборной Швейцарии подопечные Валерия Брагина провели тренировку в Ванкувере.

Команда занималась в следующих сочетаниях:

Вратари: Мифтахов, Кочетков, Тарасов.

«Белые»: Саморуков – Рубинчик, Денисенко – Кравцов – Костин;

«Синие»: Алексеев – Ольшанский, Коваленко – Шэн – Старков;

«Красные»: Ил. Морозов – Журавлёв, Муранов – Галимов – Слепец;

«Зеленые»: Калабушкин – Волков, Марченко – Ив. Морозов – Подколзин;

«Оранжевые»: Валитов – Романов, Яремчук – Хованов – Шашков, Чехович.

Нападающий Артём Николаев не выходил на лёд из-за повреждения.



Матч Россия – Швейцария начнётся 24 декабря в 5:30 мск. По итогам игры штаб молодёжной сборной определится с окончательной заявкой на чемпионат мира.