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Шат-аут Бобровского и 2 очка Панарина помогли «Коламбусу» победить «Нью-Джерси»

Шат-аут Бобровского и 2 очка Панарина помогли «Коламбусу» победить «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Нью-Джерси и закончилась со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей.

Главными героями матча стали российские игроки «Коламбуса» — нападающий Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский. Артемий отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Бобровский оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 39 бросков. Для него этот шат-аут стал 26-м в регулярных матчах НХЛ. Также по голу в команде Джона Тортореллы забили лучший снайпер «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон и Оливер Бьёркстранд.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2018, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:3
0:2, 0:1, 0:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Аткинсон (Панарин, Мюррей) – 04:03 (5x5), 0:2 – Бьёркстранд (Веннберг, Веренски) – 05:31 (5x5), 0:3 – Панарин – 30:47 (5x5)

В 34 матчах регулярного сезона-2018/19 Панарин забросил 11 шайб и сделал 28 голевых передач при показателе полезности «+5».

«Нью-Джерси» — «Коламбус»: Артемий Панарин забросил 11-ю шайбу в сезоне
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