Шат-аут Бобровского и 2 очка Панарина помогли «Коламбусу» победить «Нью-Джерси»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Нью-Джерси и закончилась со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей.

Главными героями матча стали российские игроки «Коламбуса» — нападающий Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский. Артемий отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Бобровский оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 39 бросков. Для него этот шат-аут стал 26-м в регулярных матчах НХЛ. Также по голу в команде Джона Тортореллы забили лучший снайпер «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон и Оливер Бьёркстранд.

В 34 матчах регулярного сезона-2018/19 Панарин забросил 11 шайб и сделал 28 голевых передач при показателе полезности «+5».