Сергей Бобровский лидирует в НХЛ по матчам на ноль за последние три сезона

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Нью-Джерси и закончилась со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей.

Главными героями матча стали российские игроки «Коламбуса» — нападающий Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский. Бобровский оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 39 бросков. Для него этот шат-аут стал 26-м в регулярных матчах НХЛ.

Воспитанник новокузнецкого хоккея вышел на первое место в НХЛ по матчам на ноль за последние три сезона (14 «сухарей» с начала сезона-2016/17). Второе место на этом отрезке занимает вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне (13), третье место делят Джон Гибсон, Брэйден Холтби, Туукка Раск и Андрей Василевский (все — по 11).