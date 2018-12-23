Александр Бумагин продолжит карьеру в чемпионате Дании

Российский нападающий Александр Бумагин подписал контракт с клубом «Фредериксхавн», информирует официальный сайт датского клуба.

В этом сезоне Бумагин принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата КХЛ за «Северсталь», в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи при аналогичном показателе полезности. Единственную шайбу в сезоне КХЛ-2018/19 Александр забросил 20 сентября. 28 ноября череповецкий клуб расторг контракт с Бумагиным.

Pа последний месяц клуб из Череповца расторг контракты с 15 хоккеистами. Помимо Бумагина, расторгнуты контракты с голкипером Сергеем Магариловым, защитниками Александром Макаровым, Станиславом Калашниковым, Денисом Куляшом и Максимом Верёвкиным, а также с нападающими Матеем Странски, Михаилом Юньковым, Дмитрием Казионовым, Олегом Яшиным, Максимом Пестушко, Евгением Григоренко, Александром Щербиной и Евгением Коротковым.