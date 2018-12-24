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«Даллас» проиграл «Айлендерс», Радулов получил 4 удаления и «-2»

«Даллас» проиграл «Айлендерс», Радулов получил 4 удаления и «-2»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3

Счёт на 27-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Тайлер Питлик. Ещё до свистка на перерыв Кейси Сизикас восстановил равновесие, а вперёд «островитян» в третьем периоде вывел Андерс Ли. Точку в матче поставил поразивший пустые ворота Лео Комаров.

Александр Радулов в этой встрече получил четыре удаления, также на его счету показатель полезности «-2», бросок в створ и 3 силовых приёма за 20.05 на льду. У Валерия Ничушкина «-1» за 13.51. На счету Дениса Гурьянова бросок и 2 силовых приёма за 11.21. Антон Худобин отразил 25 бросков из 27.

«Островитяне» победили четвёртый раз в пяти последних встречах, с 40 очками они занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» (39) – восьмой на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2018, понедельник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
1:3
0:0, 1:1, 0:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Питлик (Янмарк, Спецца) – 26:20 (5x5), 1:1 – Сизикас – 34:10 (5x5), 1:2 – Ли (Ледди, Барзал) – 48:50 (5x4), 1:3 – Комаров – 59:00 (en)
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