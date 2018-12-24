«Даллас» проиграл «Айлендерс», Радулов получил 4 удаления и «-2»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3

Счёт на 27-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Тайлер Питлик. Ещё до свистка на перерыв Кейси Сизикас восстановил равновесие, а вперёд «островитян» в третьем периоде вывел Андерс Ли. Точку в матче поставил поразивший пустые ворота Лео Комаров.

Александр Радулов в этой встрече получил четыре удаления, также на его счету показатель полезности «-2», бросок в створ и 3 силовых приёма за 20.05 на льду. У Валерия Ничушкина «-1» за 13.51. На счету Дениса Гурьянова бросок и 2 силовых приёма за 11.21. Антон Худобин отразил 25 бросков из 27.

«Островитяне» победили четвёртый раз в пяти последних встречах, с 40 очками они занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» (39) – восьмой на Западе.