Джонс: Панарин постоянно спрашивает Тортореллу: «Ну что, завтра — выходной?»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс поделился впечатлениями об одноклубнике нападающем Артемие Панарине.

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«Панарин до сих пор не говорит по-английски, но он очень весёлый и открытый парень. Он пытается говорить, но не всегда может составить полное предложение. Больше всего ему нравятся выходные. Он всегда говорит нам в раздевалке: «Идите кто-нибудь в кабинет Тортореллы, попросите выходной». А каждый раз, когда Тортс проходит мимо, он спрашивает: «Ну что, завтра — выходной?»



Что касается будущего Панарина и Бобровского в «Коламбусе», то если они захотят остаться, то останутся. Знаете, в начале сезона в нашей раздевалке было что-то не очень хорошее. Было много вопросов со стороны журналистов, все об этом думали. Но это право хоккеистов поступать так, как они хотят. В начале сезона это было проблемой, но сейчас её нет. Мы сами с Бобом и Панариным шутим об этом. Все знают, что в сезоне каждый из них выложится по максимуму», — приводит слова Джонса ESPN.