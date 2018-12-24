Гол Толванена помог сборной Финляндии обыграть Канаду перед МЧМ-2019

Сборная Канады U20 уступила финнам в заключительной контрольной игре перед молодёжным чемпионатом мира – 2019. Матч прошёл в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» и закончился со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу хоккеистов Суоми.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Отто Латвала, Линус Уман, Антон Линделль, Ээли Толванен и Сантери Виртанен. У «кленовых листьев» точные броски на свой счёт записали Морган Фрост и Барретт Хейтон.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании. Первый матч на турнире подопечные Валерия Брагина проведут с датчанами.