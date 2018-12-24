Марло вышел на 10-е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:4.



Нападающий «кленовых листьев» Патрик Марло провёл 1612-й матч в лиге и вышел на десятое место по этому показателю, сравнявшись с Рэем Бурком.



Первая десятка выглядит следующим образом: Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (1733), Рон Фрэнсис (1731), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дейв Андрейчак (1639), Скотт Стивенс (1635), Лэрри Мёрфи (1615), Рэй Бурк и Патрик Марло (по 1612).



В этом сезоне 39-летний Марло провёл 30 матчей в регулярном чемпионате. Он забросил 10 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «+4». С 1997 по 2017 год канадский хоккеист защищал цвета «Сан-Хосе Шаркс».

Торнтон вышел на 10-е место в НХЛ по голевым передачам, опередив Дионна