Бобровский: парни ложились под шайбу, а я должен был сохранять концентрацию

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился мнением о победе в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:0. Россиянин оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне.

«Даже один пропущенный гол мог спровоцировать возвращение соперника в игру. Поэтому огромное значение играл тот факт, что в конце второго периода мы выстояли втроём против пятерых. Это было очень здорово и дало нам заряд энергии.



От меня требовалось оставаться максимально сконцентрированным и внимательным, а парни не жалели себя, ложились под шайбу и блокировали броски. Приятно, что мы уходим на небольшой перерыв с четырьмя победами подряд. Теперь есть время перевести дух, дать телу отдохнуть и быть готовым к новой работе», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Коламбуса».