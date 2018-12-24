Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



Лучшим игроком признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, набравший четыре очка в игре с «Бостон Брюинз» (5:3). Финский хоккеист забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.



Второй звездой дня назван голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский. В игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) россиянин отразил 39 бросков и оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне. Сергей лидирует в НХЛ по количеству «сухарей» за последние три сезона.



Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон. В матче с «Аризоной Койотс» (3:4) 39-летний канадец отметился результативной передачей и вышел на 10-е место в истории лиги по количеству голевых пасов, опередив Марселя Дионна.

Бобровский — самый «сухой» вратарь НХЛ за 3 сезона. Даже Тортс прикусил язык А Панарин набрал 5 очков в двух матчах.