Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Лучшим игроком признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, набравший четыре очка в игре с «Бостон Брюинз» (5:3). Финский хоккеист забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.
Второй звездой дня назван голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский. В игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) россиянин отразил 39 бросков и оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне. Сергей лидирует в НХЛ по количеству «сухарей» за последние три сезона.
Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон. В матче с «Аризоной Койотс» (3:4) 39-летний канадец отметился результативной передачей и вышел на 10-е место в истории лиги по количеству голевых пасов, опередив Марселя Дионна.
Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ